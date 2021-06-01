Шевченко став найвпливовішою людиною українського футболу за версією Forbes

1 червня 2021 , 08:00
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Джерело:

Tribuna

Forbes у співпраці з спортивним виданням Tribuna створив рейтинг найбільш впливових людей в українському футболі.

Критеріями для потрапляння в рейтинг стали адміністративний вплив, медійність, репутація в футбольному світі та фінансова оцінка.

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Перша десятка рейтингу виглядає так:

  1. Андрій Шевченко
  2. Рінат Ахметов
  3. Андрій Павелко
  4. Мірча Луческу
  5. Сергій Ребров
  6. Олександр Зінченко
  7. Олександр Ярославський
  8. Сергій Палкін
  9. Катерина Монзуль
  10. Руслан Маліновський

За оцінками укладачів рейтингу, Андрій Шевченко досі залишається найкращим футболістом в історії України, а його тренерська кар'єра стрімко розвивається, що дозволяє йому очолити список.

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Автор: Ярослав Сиваківський