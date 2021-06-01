Шевченко став найвпливовішою людиною українського футболу за версією Forbes

Forbes у співпраці з спортивним виданням Tribuna створив рейтинг найбільш впливових людей в українському футболі.
Критеріями для потрапляння в рейтинг стали адміністративний вплив, медійність, репутація в футбольному світі та фінансова оцінка.
Цікаво Стало відомо, коли Шевченко оголосить остаточну заявку на Євро-2020
Перша десятка рейтингу виглядає так:
- Андрій Шевченко
- Рінат Ахметов
- Андрій Павелко
- Мірча Луческу
- Сергій Ребров
- Олександр Зінченко
- Олександр Ярославський
- Сергій Палкін
- Катерина Монзуль
- Руслан Маліновський
За оцінками укладачів рейтингу, Андрій Шевченко досі залишається найкращим футболістом в історії України, а його тренерська кар'єра стрімко розвивається, що дозволяє йому очолити список.