На думку Шевченка, захисник Динамо Віталій Миколенко має яскраво проявити себе на континентальній першості.

До теми Забарний може перейти в Челсі – Шевченко особисто сприяє трансферу захисника

"Хто нові українські таланти? Миколенко молодий і володіє відмінними якостями. Він покаже себе на Євро.

Він може грати в Італії, він виступав дуже добре. Якщо добре зіграє на Євро, зверне на себе увагу", – зазначив Шевченко.

У футболці збірної Миколенко встиг зіграти 14 матчів та віддати 1 результативну передачу.



