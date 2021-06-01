Критериями для попадания в рейтинг стали административное влияние, медийность, репутация в футбольном мире и финансовая оценка.

Интересно Стало известно, когда Шевченко объявит окончательную заявку на Евро-2020

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Андрей Шевченко Ринат Ахметов Андрей Павелко Мирча Луческу Сергей Ребров Александр Зинченко Александр Ярославский Сергей Палкин Екатерина Монзуль Руслан Малиновский

По оценкам составителей рейтинга, Андрей Шевченко до сих пор остается лучшим футболистом в истории Украины, а его тренерская карьера стремительно развивается, что позволяет ему возглавить список.