Критериями для попадания в рейтинг стали административное влияние, медийность, репутация в футбольном мире и финансовая оценка.
Интересно Стало известно, когда Шевченко объявит окончательную заявку на Евро-2020
Первая десятка рейтинга выглядит так:
- Андрей Шевченко
- Ринат Ахметов
- Андрей Павелко
- Мирча Луческу
- Сергей Ребров
- Александр Зинченко
- Александр Ярославский
- Сергей Палкин
- Екатерина Монзуль
- Руслан Малиновский
По оценкам составителей рейтинга, Андрей Шевченко до сих пор остается лучшим футболистом в истории Украины, а его тренерская карьера стремительно развивается, что позволяет ему возглавить список.