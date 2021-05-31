Вже у вівторок, 1 червня, буде оприлюднено імена футболістів, які потраплять у кінцевий список "синьо-жовтих". Очікується, що оголошення складу відбудеться у другій половині дня.

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Загалом у розпорядженні Андрія Шевченка перебуває 30 виконавців. Нагадаємо, що 3 червня українці зустрінуться у Дніпрі в другому спарингу напередодні Євро-2020. Суперником нашої збірної буде Північна Ірландія.

Хто перебуває на підготовчому зборі

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Крім того, згодом очікується приїзд у розташування збірної Олександра Зінченка.