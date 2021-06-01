Критеріями для потрапляння в рейтинг стали адміністративний вплив, медійність, репутація в футбольному світі та фінансова оцінка.

Цікаво Стало відомо, коли Шевченко оголосить остаточну заявку на Євро-2020

Перша десятка рейтингу виглядає так:

Андрій Шевченко Рінат Ахметов Андрій Павелко Мірча Луческу Сергій Ребров Олександр Зінченко Олександр Ярославський Сергій Палкін Катерина Монзуль Руслан Маліновський

За оцінками укладачів рейтингу, Андрій Шевченко досі залишається найкращим футболістом в історії України, а його тренерська кар'єра стрімко розвивається, що дозволяє йому очолити список.