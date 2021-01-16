Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поражает своей работой не только украинскую футбольную общественность.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших тренеров сборных команд за последнее десятилетие. В список попал и наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Интересно Цены на украинских футболистов: кто оказался на вершине рейтинга

Возглавил рейтинг тренер сборной Германии Йоахим Лев. За ним расположились наставник французов Дидье Дешам и бразильский специалист Тите. Андрей Шевченко в этой почетной компании занял 17 место.

Топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS:

1. Йоахим Лев (Германия) – 155

2. Дидье Дешам (Франция) – 101

3. Тите (Бразилия) – 81

4-5. Оскар Табарес (Уругвай) – 74

4-5. Сантуш (Португалия) – 74

6. Висенте дель Боске (Испания) – 72

7. Роберто Мартинес (Испания) – 70

8. Хосе Пекерман (Аргентина) – 55

9-10. Марк Вильмотс (Бельгия) – 43

9-10. Гарет Саутгейт (Англия) – 43

11. Хорхе Сампаоли (Аргентина) – 35

12. Алехандро Сабелья (Аргентина) – 34

13. Чезаре Пранделли (Италия) – 32

14. Крис Коулман (Уэльс) – 30

15. Джамель Бельмади (Алжир) – 30

16. Златко Далич (Хорватия) – 26

17. Андрей Шевченко (Украина) – 24

18. Карлуш Кейруш (Португалия) – 24

19. Ян-Олаф Андерссон (Швеция) – 21

20. Ларс Лагербек (Швеция) – 19