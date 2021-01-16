Шевченко – в списке лучших тренеров сборных десятилетия
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поражает своей работой не только украинскую футбольную общественность.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших тренеров сборных команд за последнее десятилетие. В список попал и наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
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Возглавил рейтинг тренер сборной Германии Йоахим Лев. За ним расположились наставник французов Дидье Дешам и бразильский специалист Тите. Андрей Шевченко в этой почетной компании занял 17 место.
Топ-20 лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS:
1. Йоахим Лев (Германия) – 155
2. Дидье Дешам (Франция) – 101
3. Тите (Бразилия) – 81
4-5. Оскар Табарес (Уругвай) – 74
4-5. Сантуш (Португалия) – 74
6. Висенте дель Боске (Испания) – 72
7. Роберто Мартинес (Испания) – 70
8. Хосе Пекерман (Аргентина) – 55
9-10. Марк Вильмотс (Бельгия) – 43
9-10. Гарет Саутгейт (Англия) – 43
11. Хорхе Сампаоли (Аргентина) – 35
12. Алехандро Сабелья (Аргентина) – 34
13. Чезаре Пранделли (Италия) – 32
14. Крис Коулман (Уэльс) – 30
15. Джамель Бельмади (Алжир) – 30
16. Златко Далич (Хорватия) – 26
17. Андрей Шевченко (Украина) – 24
18. Карлуш Кейруш (Португалия) – 24
19. Ян-Олаф Андерссон (Швеция) – 21
20. Ларс Лагербек (Швеция) – 19
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