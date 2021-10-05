За інформацією журналіста Ігоря Циганика, наразі Шевченко не збирається у Шотландію. Наразі жоден представник Селтіка не контактував з українським фахівцем.

До теми Шевченко може очолити європейський гранд: сенсаційний варіант продовження кар'єри

На цей момент жодні переговори не ведуться. Ніхто не пропонував Шевченку очолити Селтік. Там є тренер, якому довіряє власник клубу. І я думаю, що в нього ще будуть шанси виправити ту ситуацію, що нині склалася. Але я можу вас запевнити, що жодних перемовин між Селтіком і Шевченком зараз немає,

– заявив Циганик.

Зазначимо, що справи Селтіка під керівництвом Ангелоса Постекоглу йдуть не надто добре. "Кельти" вилетіли з кваліфікації Ліги чемпіонів, програли стартові матчі групи Ліги Європи, а у чемпіонаті йдуть лише на 6 місці.