По информации журналиста Игоря Цыганыка, пока Шевченко не собирается в Шотландию. На даный момент ни один представитель Селтика не контактировал с украинским специалистом.

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На данный момент никакие переговоры не ведутся. Никто не предлагал Шевченко возглавить Селтик. Там есть тренер, которому доверяет владелец клуба. И я думаю, что у него еще будут шансы исправить ситуацию, которая сейчас сложилась. Но я могу вас заверить, что никаких переговоров между Селтиком и Шевченко сейчас нет,

– заявил Цыганык.

Отметим, что дела Селтика под руководством Ангелоса Постекоглу идут не слишком хорошо. "Кельты" вылетели из квалификации Лиги чемпионов, проиграли стартовые матчи группы Лиги Европы, а в чемпионате идут только на 6 месте