За словами Шевченка, рішення про подальше майбутнє потрібно прийняти не лише УАФ, а й йому самому. Втім, квапитися у цьому процесі ніхто не буде.

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Моє майбутнє у збірній? Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб’ємо підсумки, відзвітуємо про виконану роботу. Як УАФ повинна буде ухвалити рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати про проведений турнір. Я дуже задоволений виступом команди. Подякував хлопцям за самовіддачу й за те, що вони спробували грати у футбол, – сказав Шевченко.

На Євро-2020 Україні вдалося досягнути історичного результату та пробитися в 1/4 фіналу турніру. На цій стадії ми зустрілися зі збірною Англії, яка перемогла нас з рахунком 4:0.