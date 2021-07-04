Наставник збірної України зазначив, що для покращення результатів та підвищення амбіцій потрібен сильний внутрішній чемпіонат та більше представників у топ-5 лігах Європи.

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Минуло 15 років, і після чвертьфіналу Мундіалю збірна пробилася до чвертьфіналу Євро. Якщо в нас не буде сильного внутрішнього чемпіонату, ми все рідше будемо туди потрапляти. Для того, аби конкурувати на цьому рівні, треба мати футболістів, які грають у топ-5 лігах, – сказав Шевченко.

Нагадаємо, у матчі 1/4 фіналу Євро-2020 Україна поступилася Англії з рахунком 0:4 та покинула турнір.