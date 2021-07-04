По словам Шевченко, решение о дальнейшем будущем нужно принять не только УАФ, но и ему самому. Впрочем, торопиться в этом процессе никто не будет.

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Мое будущее в сборной? Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся о проделанной работе. Как УАФ должна будет принять решение, так и я. На это есть время, никто никуда не будет спешить. Мы должны отчитаться о проведенном турнире. Я очень доволен выступлением команды. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что они попытались играть в футбол, – сказал Шевченко.

На Евро-2020 Украине удалось достичь исторического результата и пробиться в 1/4 финала турнира. На этой стадии мы встретились со сборной Англии, которая победила нас со счетом 4:0.