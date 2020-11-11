Збірна України може отримати захисника, який виступає в Англійській прем'єр-лізі. Мова йде про гравця Макса Кілмана, в якого є українські коріння.

Про ймовірність виступати за збірну України Кілман заявив в інтерв'ю BBC. Правда в цьому ж інтерв'ю він заявив і про готовність виступати за збірну Росії. Адже його мама з України, а тато – росіянин.

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Про ймовірність виклику Кілмана до збірної України запитали і головного наставника команди Андрія Шевченка. Він підтвердив, що тренерський штаб слідкує за ним.

"Ми спостерігаємо за ним. Але для того, щоб виступати за національну команду, йому потрібно отримати український паспорт", – коротко відповів Андрій Шевченко.

Що відомо про Макса Кілмана