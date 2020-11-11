Шевченко прокоментував можливість виклику в збірну України гравця "Вулверхемптона" Кілмана
Збірна України може отримати захисника, який виступає в Англійській прем'єр-лізі. Мова йде про гравця Макса Кілмана, в якого є українські коріння.
Про ймовірність виступати за збірну України Кілман заявив в інтерв'ю BBC. Правда в цьому ж інтерв'ю він заявив і про готовність виступати за збірну Росії. Адже його мама з України, а тато – росіянин.
Варте уваги Гравець збірної України Ярмоленко – головна трансферна ціль "Фенербахче"
Про ймовірність виклику Кілмана до збірної України запитали і головного наставника команди Андрія Шевченка. Він підтвердив, що тренерський штаб слідкує за ним.
"Ми спостерігаємо за ним. Але для того, щоб виступати за національну команду, йому потрібно отримати український паспорт", – коротко відповів Андрій Шевченко.
Що відомо про Макса Кілмана
- Максу Кілману 23 роки. Виступає на позиції захисника ("Вулверхемптон" грає за схемою у три центральні оборонці).
- Кар'єру розпочинав у структурі "Фулхема".
- Має чималий досвід виступів у футзал. Він навіть викликався до збірної Англії з футзалу. Дебютний виклик отримав у 18-річному віці. А загалом провів 25 матчів.
- До цього сезону був гравцем запасу "Вулверхемптона". Цей сезон теж розпочав не гравцем основи (перші два тури навіть не потрапляв до заявки на матч). Однак останні п'ять матчів відіграв в основному складі. І навіть відзначився однією результативною передачею – у грі проти "Лідса". Єдиний гол в цьому матчі приніс перемогу "вовкам".
Поділитися новиною