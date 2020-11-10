Гравець збірної України та "Вест Хема" Андрій Ярмоленко незабаром може змінити англійську прописку на турецьку. Атакувальний хавбек є головною трансферною ціллю "Фенербахче".

Боси турецького клубу планують активно підсилитись у зимове трансферне вікно. Спортивний директор "Фенербахче" Емре Белезоглу розглядає декілька кандидатів на підсилення команди, не обійшлось у цьому списку і без лідера збірної України, повідомляє Fotomac.

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Ярмоленко може переїхати у Туреччину

Андрій Ярмоленко потрапив у пріоритетний список трансферів клубу з Туреччини. Керівництво турецького гранда хочуть домовитись із "Вест Хемом" про оренду 31-річного атакувального півзахисника до кінця року.

Емре Белезоглу впевнений, що Ярмоленко буде зацікавлений в переїзді в Туреччину, адже в Англії не отримує тієї ігрової практики, яку забезпечить йому гарантоване місце у стартовому складі команди.

Контракт Ярмоленка з "Вест Хемом" розрахований до літа 2022 року. авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста в 7,5 мільйонів євро.

У цьому сезоні у активі Андрія лише 5 матчів в АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями і в цілому провів на полі лише 97 хвилин.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"