Захисник "Вулвергемптона" Кілман несподівано захотів виступати за збірну України
Футболіст англійського "Вулвергемптона" Макс Кілман сенсаційно заявив, що готовий виступати за збірні України чи Росії. Батьки гравця мають українське та російське коріння, тому Кілман не проти змінити громадянство.
Англійський футболіст зізнався, що раніше часто відпочивав у Києві, де проживали його родичі. Йому подобається країна, тому він не проти зіграти за збірну України, повідомляє BBC.
Читайте також Селезньов вибачився перед Йовічевічем через мовний скандал
"Для мене двері відкриті для участі в іграх за збірну України. Коли я був дитиною, то часто відпочивав в Києві, де живуть мої родичі зі сторони мами. Я не особливо володію російською мовою, але все ще можу говорити нею", – сказав Кілман.
Також футболіст неодноразово відвідував Москву, звідки родом його батько.
Що відомо про Макса Кілмана
- Розпочав свою кар'єру у структурі "Фулхема". У нього кар'єрі є досвід виступів за футзальний клуб.
- Кілман вже навіть встиг дебютувати за збірну Англії з футзалу у 18-річному віці, де він встиг зіграти 25 матчів.
- Із футзалом завершив, коли підписав контракт з "вовками" у серпні 2018 року.
- У цьому сезоні зіграв у чемпіонаті Англії 5 матчів та віддав 1 результативну передачу. З 2020 року став одним із ключових гравців оборони англійського клубу.
Поділитися новиною
-
Колишній гравець збірної Михалик розповів, що змусило його співати гімн України перед матчами5 листопада , 20:00
-
Кравець забив гол у ворота "Фенербахче" перед викликом до національної збірної: відео7 листопада , 20:38
-
Помер батько тренера збірної України Олександра Шовковського7 листопада , 15:00