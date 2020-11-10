Футболіст англійського "Вулвергемптона" Макс Кілман сенсаційно заявив, що готовий виступати за збірні України чи Росії. Батьки гравця мають українське та російське коріння, тому Кілман не проти змінити громадянство.

Англійський футболіст зізнався, що раніше часто відпочивав у Києві, де проживали його родичі. Йому подобається країна, тому він не проти зіграти за збірну України, повідомляє BBC.

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"Для мене двері відкриті для участі в іграх за збірну України. Коли я був дитиною, то часто відпочивав в Києві, де живуть мої родичі зі сторони мами. Я не особливо володію російською мовою, але все ще можу говорити нею", – сказав Кілман.

Також футболіст неодноразово відвідував Москву, звідки родом його батько.

Що відомо про Макса Кілмана