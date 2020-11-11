Сборная Украины может получить защитника, выступающий в Английской премьер-лиге. Речь идет об игроке Максе Килмане, у которого есть украинские корни.

О вероятности выступать за сборную Украины Килман заявил в интервью BBC. Правда в этом же интервью он заявил и о готовности выступать за сборную России. Ведь его мама с Украины, а папа – россиянин.

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О вероятности вызова Килмана в сборную Украины спросили и главного наставника команды Андрея Шевченко. Он подтвердил, что тренерский штаб следит за ним.

"Мы наблюдаем за ним. Но для того, чтобы выступать за национальную команду, ему нужно получить украинский паспорт", – коротко ответил Андрей Шевченко.

Что известно о Максе Килмане