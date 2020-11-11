Шевченко прокомментировал возможность вызова в сборную Украины игрока "Вулвергемптона" Килмана
Сборная Украины может получить защитника, выступающий в Английской премьер-лиге. Речь идет об игроке Максе Килмане, у которого есть украинские корни.
О вероятности выступать за сборную Украины Килман заявил в интервью BBC. Правда в этом же интервью он заявил и о готовности выступать за сборную России. Ведь его мама с Украины, а папа – россиянин.
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О вероятности вызова Килмана в сборную Украины спросили и главного наставника команды Андрея Шевченко. Он подтвердил, что тренерский штаб следит за ним.
"Мы наблюдаем за ним. Но для того, чтобы выступать за национальную команду, ему нужно получить украинский паспорт", – коротко ответил Андрей Шевченко.
Что известно о Максе Килмане
- Максу Килману 23 года. Выступает на позиции защитника ("Вулверхэмптон" играет по схеме в три центральных защитника).
- Карьеру начинал в структуре "Фулхэма".
- Имеет большой опыт выступлений в футзале. Он даже вызвался в сборную Англии по футзалу. Дебютный вызов получил в 18-летнем возрасте. В целом провел 25 матчей.
- К этому сезону был игроком запаса "Вулверхэмптона". Этот сезон тоже начал не игроком основы (первые два тура даже не попадал в заявку на матч). Однако последние пять матчей сыграл в основном составе. И даже отметился одной результативной передачей – в игре против "Лидса". Единственный гол в этом матче принес победу "волкам".
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