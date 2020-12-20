Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вважає, що наразі Віталій Буяльський програє конкуренцію іншим виконавцям.

За словами Андрія Шевченка, один з лідерів Динамо Віталій Буяльський перебуває на радарі штабу національної збірної, проте його поточний рівень не дозволяє виграти конкуренцію в інших виконавців. Про це наставник збірної повідомив у програмі Денисов Time.

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"У нас велика конкуренція в середині поля. Буяльський знаходиться в обоймі, ми завжди за ним стежимо. У нього багато позитивних якостей, які ми помічаємо і виділяємо. Але на даний момент конкуренцію треба вигравати.

Він проводив хороші матчі, ми завжди ним задоволені. Він дуже серйозний хлопець, завжди з бажанням приїжджає. Але я як головний тренер повинен робити вибір", – зазначив Андрій Шевченко.

Нагадаємо, востаннє Буяльський виходив на поле у футболці національної команди в товариському матчі проти Естонії у листопаді 2019.