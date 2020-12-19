Пляж та гольф: Шевченко показав, як проводить відпустку з сім'єю
Керманич збірної України Андрій Шевченко насолоджується заслуженим відпочинком.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився кадрами своєї відпустки у соціальній мережі Twitter.
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Поки клуби УПЛ пішли на відпочинок, наставник "жовто-синіх" вирішив більше часу приділити сім'ї.
"Приємно якісно проводити час із сім'єю", – підписав Шевченко світлини зі своїми синами.
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