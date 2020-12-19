Керманич збірної України Андрій Шевченко насолоджується заслуженим відпочинком.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився кадрами своєї відпустки у соціальній мережі Twitter.

До теми Миколенко вдало сходив на риболовлю: футболіст похизувався трофеєм

Поки клуби УПЛ пішли на відпочинок, наставник "жовто-синіх" вирішив більше часу приділити сім'ї.

"Приємно якісно проводити час із сім'єю", – підписав Шевченко світлини зі своїми синами.