Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что сейчас Виталий Буяльский проигрывает конкуренцию другим исполнителям.

По словам Андрея Шевченко, один из лидеров Динамо Виталий Буяльский находится на радаре штаба национальной сборной, однако его текущий уровень не позволяет выиграть конкуренцию у других исполнителей. Об этом наставник сборной сообщил в программе Денисов Time.

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"У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но на данный момент конкуренцию надо выигрывать.

Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я как главный тренер должен делать выбор", – отметил Андрей Шевченко.

Напомним, последний раз Буяльский выходил на поле в футболке национальной команды в товарищеском матче против Эстонии в ноябре 2019.