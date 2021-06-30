Шевченко не стримав сліз після сенсаційного виходу України в 1/4 Євро-2020: емоційні фото

Збірній України вдалося зробити історичний прорив та вийти в 1/4 фіналу Євро-2020. Наставник команди Андрій Шевченко не стримував емоцій після перемоги над Швецією.

Напруга не покидала нашого головного тренера впродовж всього матчу. Андрій Шевченко уважно спостерігав за підопічними та аналізував, які корективи потрібно внести у гру.

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У додатковий час Шевченко вирішив випустити на поле Артема Бєсєдіна. Втім, той пограв не довго – страшний фол Даніельссона змусив форварда покинути поле. Наставник по-батьківськи втішав футболіста, який лише пів року тому повернувся до футболу після дискваліфікації.



Шевченко втішає Бєсєдіна / Фото Getty Images

На поле вийшов Артем Довбик, який голом на останніх хвилинах компенсованого часу вивів Україну в 1/4 турніру. Радість тренерського штабу безмежна – щирі сльози, крики та цілий океан емоцій.



Емоції тренера / Фото Getty Images



Святкування тренерського штабу / Фото Getty Images

У 2006 році Шевченко як гравець вивів збірну в 1/4 фіналу Чемпіонату світу, а зараз у ролі тренера довів національну команду до 1/4 Євро-2020. Віримо, що після матчу з Англією сльози радості знову будуть в очах Андрія Миколайовича.



Щасливі емоції / Фото Getty Images