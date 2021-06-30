"У нас немає проблем з нестандартними рішеннями. Ми знали, як команда буде грати з перших хвилин. Знали, хто може її посилити. Той план, що ми вибрали – спрацював", – сказав Андрій Миколайович у відповідь на запитання про відсутність Малиновського в стартовому складі.

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Також Шевченко подякував за підтримку вболівальникам.

Вдячний усім, хто прийшов нас підтримати. Приїхала моя сім'я, діти. Я дуже хотів домогтися цього результату. Дякую своїй команді за ті сили, що вони витратили. За той героїзм, який вони продемонстрували. Спасибі нашому президенту. Він подзвонив і підтримав команду. Ми знаємо, що за нас вболівають. Команда заслужила своєю грою і віддачею любов України.

Крім того, тренер поділився очікуваннями від чвертьфінальної зустрічі з Англією.

"Буде важкий матч. Знаємо, з ким гратимемо. Сьогодні є час порадіти, а завтра летимо в Рим і починаємо підготовку", – сказав Шевченко.