Напруга не покидала нашого головного тренера впродовж всього матчу. Андрій Шевченко уважно спостерігав за підопічними та аналізував, які корективи потрібно внести у гру.

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У додатковий час Шевченко вирішив випустити на поле Артема Бєсєдіна. Втім, той пограв не довго – страшний фол Даніельссона змусив форварда покинути поле. Наставник по-батьківськи втішав футболіста, який лише пів року тому повернувся до футболу після дискваліфікації.



Шевченко втішає Бєсєдіна / Фото Getty Images

На поле вийшов Артем Довбик, який голом на останніх хвилинах компенсованого часу вивів Україну в 1/4 турніру. Радість тренерського штабу безмежна – щирі сльози, крики та цілий океан емоцій.



Емоції тренера / Фото Getty Images



Святкування тренерського штабу / Фото Getty Images

У 2006 році Шевченко як гравець вивів збірну в 1/4 фіналу Чемпіонату світу, а зараз у ролі тренера довів національну команду до 1/4 Євро-2020. Віримо, що після матчу з Англією сльози радості знову будуть в очах Андрія Миколайовича.



Щасливі емоції / Фото Getty Images