Напряжение не покидало нашего главного тренера на протяжении всего матча. Андрей Шевченко внимательно наблюдал за подопечными и анализировал, какие коррективы нужно внести в игру.

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В дополнительное время Шевченко решил выпустить на поле Артема Беседина. Впрочем, тот играл недолго – страшный фол Даниэльссона заставил форварда покинуть поле. Наставник по-отечески утешал футболиста, который всего полгода назад вернулся в футбол после дисквалификации.

Шевченко утешает Беседина​ / Фото Getty Images

На поле вышел Артем Довбык, который голом на последних минутах компенсированного времени вывел Украину в 1/4 турнира. Радость тренерского штаба безгранична – искренние слезы, крики и целый океан эмоций.

Эмоции тренера / Фото Getty Images

Празднование тренерского штаба​ / Фото Getty Images

В 2006 году Шевченко как игрок вывел сборную в 1/4 финала Чемпионата мира, а сейчас в качестве тренера довел национальную команду в 1/4 Евро-2020. Верим, что после матча с Англией слезы радости снова будут в глазах Андрея Николаевича.

Счастливые эмоции​ / Фото Getty Images