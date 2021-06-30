Андрій Шевченко відверто здивував стартовим складом. З перших хвилин з'явився Сергій Кривцов, для якого ця гра стала дебютною на Євро-2020, а Віталій Миколенко опинився у запасі. Відтак, українці вийшли з тріо центральних захисників (Кривцову допомагали Ілля Забарний та Микола Матвієнко).

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Також неочікувано з лави запасних розпочав Руслан Маліновський. Натомість в опорній зоні діяли Тарас Степаненко та Сергій Сидорчук. Шведи провели лише одну зміну в порівнянні з поєдинком третього туру проти Польщі – замість Робіна Квайсона в атаці вийшов Деян Кулусевскі.

Стартові хвилини матчу не вражали швидкістю і на фоні недавніх поєдинків 1/8 фіналу виглядали певною мірою сонно та інертно. На 11-й хвилині українці створили перший небезпечний момент. Затяжна атака правим флангом увінчалася ударом Романа Яремчука – Робін Ульсен врятував ворота.

Перший удар Яремчука / Фото Getty Images

У шведів диригував грою Кулусевскі. Почергово 21-річний талант виводив на ударні позиції Еміля Форсберга та Александера Ісака – минулося. А вже незабаром рахунок відкрили українці.

На 27-й хвилині Микола Шапаренко перевів м'яч на правий фланг на Олександра Караваєва, а той віддав на Ярмоленка. Капітан нашої збірної витримав паузу, оцінив ситуацію і "шведою" вирізав на вільного Олександра Зінченка. Гравець Манчестер Сіті ідеально спіймав м'яч і потужно пробив – 1:0!

Втім ще до перерви Швеція відігралася. Ісак стягнув на себе кількох суперників і відпасував ліворуч на Форсберга. Найкращий бомбардир шведської команди першим дотиком прийняв, а другим потужно пробив. Рикошет від Іллі Забарного не залишив шансів Георгію Бущану – 1:1. Четверте взяття воріт від Форсберга на Євро-2020.

На 55-й хвилині Ярмоленко знову розігнав класну атаку. Андрій віддав комфортну передачу під удар Сидорчуку, який у дотик пробив – штанга! Минає хвилина і вже шведи пробачають нам. Шапаренко загубив м'яч неподалік воріт суперника, шведи миттєво контратакують. Відмінним завершенням стрімкого випаду стає удар Форсберга – стійка!

Форсберг влучає у каркас / Фото Getty Images

Згодом шведи виявилися точнішими – постріл Кулусевскі не без проблем перевів на кутовий Бущан. Відповідь України потенційно була не менш гострою. Інша справа, що Ярмоленку вдався акцентований, та не сильний удар. Через дві хвилини елементи магії від Форсберга продовжилися. Він на високій швидкості обійшов кількох опонентів і розкішно пробив. Бущан лише очима проводив снаряд – цього разу наші ворота врятувала поперечка.

Додатковий час розпочався з жахливої травми Артема Бєсєдіна. Шведський захисник Маркус Даніельсон у брутальному підкаті ледве не зламав ногу нашому форварду. Даніеле Орсато справедливо вилучив Даніельсона з поля, однак Бєсєдін гру продовжити не зміг.

Жорстока гра Даніельсона / Фото Getty Images

Ціна помилки на заключних хвилинах була занадто великою. Команда Янне Андерсона зрідка вибиралася вперед через чисельну меншість, а наші хлопці діяли у ці хвилини на морально-вольових. Втомленого Ярмоленка замінив Артем Довбик, а Кривцов, накульгуючи, продовжив гру.

Проте як відомо, світ підкорюється сміливим. Зінченко виконав фантастичну передачу з лівого флангу, а Довбик уникнув офсайду і головою вразив ціль! Україна у чвертьфіналі!

1/8 фіналу, Євро-2020

Швеція – Україна 1:1 (додатковий час 0:1)

Голи: Форсберг, 43 – Зінченко, 27, Довбик, 120+1.