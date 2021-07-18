"Чесно кажучи, думав тільки про поточний момент. До пенальті ще стільки всього могло статися... Тренерський штаб дуже серйозно розбирає суперника, зазвичай ми все знаємо ще до матчу – проти кого грати, як грати... Так що сказали кілька слів про завдання, про те, що буде після того, як Андрій Ярмоленко піде з поля – як збірна перебудується", – сказав Довбик.

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Також 24-річний нападник розповів про налаштування від Шевченка.

Андрій Миколайович добре пояснює, що робити в нападі. Багато від нього взяв собі на замітку. Він завжди вчить, як правильно діяти, на що звертати увагу. Зазвичай завдання – це відриватися від захисників, не ловити гав, коли йде подача або відскік. Андрій Миколайович дуже не любить, якщо нападник випадає з гри або втрачає можливість опинитися на ударній позиції. Ось коли грали зі шведами – я це і мав постійно на увазі, його слова – давати адресу, відриватися, постійно бути напоготові.

Довбик зізнався, про що думав у мить результативної передачі Олександра Зінченка.

Та насправді всі думки про м'яч були – як піде, як підлаштуватися. Ні про що не встигаєш подумати, працюєш так, як у тебе в команді напрацьовано. Коли йшов на подачу Саші, знав, що він може відмінно вирізати. Тут залишалося скластися під удар, випередити суперника. Про те, що гол – зрозумів вже по реакції хлопців і трибун.

Артем також розповів, чому не вийшов на поле у чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії: "Я завжди готовий грати, якщо тренер довірить. Але скажу, що, звичайно, швидкий гол і важкий початок другого тайму дуже зіграли на руку Англії. У такій ситуації всі ми, молоді гравці збірної, розуміли, що треба вірити в наших досвідчених лідерів, підтримувати збірну. Я розумію, чому, скажімо, я не вийшов – в такій грі штаб потребував досвіду".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" припинили боротьбу на чемпіонаті Європи на стадії 1/4 фіналу, де поступилися англійцям 0:4.