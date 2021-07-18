"Честно сказать, думал только о текущем моменте. До пенальти еще столько всего могло случиться… В сборной тренерский штаб очень серьезно разбирает соперника, обычно мы всё знаем еще до матча – против кого играть, как играть… Так что сказали несколько слов о задачах, о том, что будет после того, как Андрей Ярмоленко уйдет с поля – как сборная перестроится", – сказал Довбик.

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Также 24-летний нападающий рассказал о напутствиях от Шевченко.

Андрей Николаевич отлично объясняет, что делать в нападении. Много от него взял себе на заметку. Он всегда учит, как правильно действовать, на что обращать внимание. Обычно задача – это отрываться от защитников, не зевать, когда идет подача или отскок. Андрей Николаевич очень не любит, если нападающий выпадает из игры или упускает возможность оказаться на ударной позиции. Вот когда играли со шведами – я это и имел постоянно в виду, его слова – давать адрес, отрываться, постоянно быть начеку.

Довбик признался, о чем думал в момент результативной передачи Александра Зинченко.

Да на самом деле все мысли о мяче были – как пойдет, как подстроиться. Ни о чем не успеваешь подумать, работаешь так, как у тебя в команде наработано. Когда шел на подачу Саши, знал, что он может отлично вырезать. Тут оставалось сложиться под удар, опередить соперника. Что гол – понял уже по реакции ребят и трибун.

Артем также рассказал, почему не вышел на поле в четвертьфинале Евро-2020 против Англии: "Я всегда готов играть, если тренер доверит. Но скажу, что, конечно, быстрый гол и тяжелое начало второго тайма очень сыграли на руку Англии. В такой ситуации все мы, молодые игроки сборной, понимали, что надо верить в наших опытных лидеров, поддерживать сборную. Я понимаю, почему, допустим, я не вышел – в такой игре штаб нуждался в опыте".

Напомним, что "сине-желтые" прекратили борьбу на чемпионате Европы на стадии 1/4 финала, где уступили англичанам 0:4.