Коли тривала Помаранчева революція, Сергій Ребров захищав кольори лондонського Вест Хема. На підтримку революції він носив помаранчевий браслет.

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На його думку, кожен має висловлювати свою позицію, адже футбол не може бути осторонь політичних процесів.

Багато хто говорить, що футбол поза політикою. Але моя думка, що футбол – це політика. Багато футболістів популярніші у своїх країнах, аніж політики. Думаю, я можу показати свою позицію. Мене не турбує цей епізод. Я підтримав людей, які покинули свої будинки і стояли за свободу, – сказав Ребров.

Нагадаємо, Ребров грав за Вест Хем з 2004 по 2005 роки. У складі "молотів" він провів 33 матчі та забив 2 голи.