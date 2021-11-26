Андрій Шевченко був на радарах Монци. Клуб є власністю Сільвіо Берлусконі, а керує ним Адріано Галліані. Саме ця зв'язка була в Мілані, коли Андрій Шевченко захищав кольори "россонері".

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За словами Галліані, вони думали над тим, щоб запросити давнього друга на тренерський місток команди.

Ми думали про запрошення Шевченка до Монци, але добре. Він дуже добрий хлопець. Відмінно працював із збірною України. У нього є все, щоб досягти успіху в найближчі кілька років,

– розповів Галліані.

Нагадаємо, дебютний матч проти Роми Моурінью для Шевченка успішним не став – "грифони" програли з рахунком 0:2.

У неділю Дженоа на виїзді поміряється силами з Удінезе. Команда українця перебуває у зоні вильоту, тому потребує залікових балів для збереження прописки у найвищому дивізіоні Італії.