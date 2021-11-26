Андрей Шевченко был на радарах Монцы. Клуб является собственностью Сильвио Берлускони, а управляет им Адриано Галлиани. Именно эта связка была в Милане, когда Андрей Шевченко защищал цвета "россонери".

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По словам Галлиани, они думали над тем, чтобы пригласить давнего друга на тренерский мостик команды.

Мы думали о приглашении Шевченко в Монцу, но хорошо. Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. У него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет,

– рассказал Галлиани.

Напомним, дебютный матч против Ромы Моуринью для Шевченко успешным не стал – "грифоны" проиграли со счетом 0:2.

В воскресенье Дженоа на выезде померяется силами с Удинезе. Команда украинца находится в зоне вылета, поэтому нуждается в зачетных баллах для сохранения прописки в высшем дивизионе Италии.