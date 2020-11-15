Тренерський штаб національної збірної України прийняв рішення доукомплектувати склад, який готуватиметься до вирішального поєдинку зі Швейцарією. Виклик до головної команди країни отримали три новачки.

Як повідомляє УАФ, дебютні виклики у національну збірну отримали півзахисники "Дніпра-1" Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков. Влітку 2019 року Андрій Шевченко проводив спільний збір національної та молодіжної команд і тоді залучав до тренувань кількох молодих виконавців, серед яких був Назаренко.

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Повідомляється, що дебютанти прибудуть до розташування "синьо-жовтих" у понеділок ввечері. До цього трійця повинна здати ПЛР-тести. У випадку отримання негативних результатів, вони вирушать до Швейцарії. На даний момент у таборі збірної перебуває 21 гравець.

Варто зауважити, що усі троє новачків вийшли у стартовому складі молодіжної збірної України на матч відбору Євро-2021 (U-21) проти Мальти (4:1), який відбувся у п'ятницю, 13 листопада, і були замінені по ходу другого тайму.

Заключний матч групового етапу Ліги націй для збірної України відбудеться у вівторок, 17 листопада. Поєдинок розпочнеться о 21:45 у Люцерні.