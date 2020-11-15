Шевченко довикликав у збірну трьох новачків
Тренерський штаб національної збірної України прийняв рішення доукомплектувати склад, який готуватиметься до вирішального поєдинку зі Швейцарією. Виклик до головної команди країни отримали три новачки.
Як повідомляє УАФ, дебютні виклики у національну збірну отримали півзахисники "Дніпра-1" Сергій Булеца та Олександр Назаренко, а також хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков. Влітку 2019 року Андрій Шевченко проводив спільний збір національної та молодіжної команд і тоді залучав до тренувань кількох молодих виконавців, серед яких був Назаренко.
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Повідомляється, що дебютанти прибудуть до розташування "синьо-жовтих" у понеділок ввечері. До цього трійця повинна здати ПЛР-тести. У випадку отримання негативних результатів, вони вирушать до Швейцарії. На даний момент у таборі збірної перебуває 21 гравець.
Варто зауважити, що усі троє новачків вийшли у стартовому складі молодіжної збірної України на матч відбору Євро-2021 (U-21) проти Мальти (4:1), який відбувся у п'ятницю, 13 листопада, і були замінені по ходу другого тайму.
Заключний матч групового етапу Ліги націй для збірної України відбудеться у вівторок, 17 листопада. Поєдинок розпочнеться о 21:45 у Люцерні.
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