Медичний штаб збірної України працює над відновленням Олександра Зінченка і Руслана Маліновського. Гравці отримали пошкодження в грі з Німеччиною у Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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У Зінченка – забій стегна, а у Маліновського – пубалгія (пошкодження паху). Медики національної команди прогнозують, що гравці зможуть відновитися до матчу зі Швейцарією, який відбудеться 17 листопада.

Відомо також, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко не планує довикликати нових гравців до матчу зі Швейцарією.

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