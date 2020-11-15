Тренерский штаб национальной сборной Украины принял решение доукомплектовать состав, который будет готовиться к решающему поединку со Швейцарией. Вызов в главную команду страны получили три новичка.

Как сообщает УАФ, дебютные вызовы в национальную сборную получили полузащитники "Днепра-1" Сергей Булеца и Александр Назаренко, а также хавбек "Шахтера" Георгий Судаков. Летом 2019 года Андрей Шевченко проводил совместный сбор национальной и молодежной команд и тогда привлекал к тренировкам нескольких молодых исполнителей, среди которых был Назаренко.

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Сообщается, что дебютанты прибудут в расположение "сине-желтых" в понедельник вечером. До этого троица должна сдать ПЦР-тесты. В случае получения отрицательных результатов, они отправятся в Швейцарию. На данный момент в лагере сборной находится 21 игрок.

Стоит заметить, что все трое вышли в стартовом составе молодежной сборной Украины на матч отбора Евро-2021 (U-21) против Мальты (4:1), который состоялся в пятницу, 13 ноября, и были заменены по ходу второго тайма.

Заключительный матч группового этапа Лиги наций для сборной Украины состоится во вторник, 17 ноября. Поединок начнется в 21:45 в Люцерне.