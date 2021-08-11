Як відомо, Сергій Ребров веде перемовини з керівництвом Аль-Айна про можливість дострокового розірвання угоди. 47-річний хоче очолити збірну України, а шейхи не хочуть його відпускати, адже сезон в Катарі стартує вже 19 серпня.

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Українська асоціація футболу усіляко намагається допомогти Реброву із вирішенням цієї ситуації. Організація навіть готова виділити 1 мільйон євро на виплату компенсації Аль-Айну. Якщо мова буде йти про вищі суми, то УАФ буде розглядати інші кандидатури на посаду головного тренера збірної України.

Нагадаємо, Шевченко оголосив про свій відхід зі збірної 1 серпня. УАФ одразу розглядала Реброва як головну кандидатуру, тому відмовила Маркевичу, через що той образився і покинув роботу у Комітеті національних збірних. Ще одним кандидатом у разі невдачі з Ребровом є Олексій Михайличенко.

1 та 4 вересня національна збірна України зіграє матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції. Ім'я нового керманича команди УАФ обіцяла оголосити 9 серпня, але згодом перенесла рішення на 12 серпня.