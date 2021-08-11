Как известно, Сергей Ребров ведет переговоры с руководством Аль-Айна о возможности досрочного расторжения соглашения. 47-летний хочет возглавить сборную Украины, а шейхи не хотят его отпускать, ведь сезон в Катаре стартует уже 19 августа.

Интересно Шевченко засыпали предложениями: куда пойдет бывший тренер сборной Украины

Украинская ассоциация футбола всячески пытается помочь Реброву с решением этой ситуации. Организация даже готова выделить 1 миллион евро на выплату компенсации Аль-Айну. Если речь будет идти о большей сумме, то УАФ будет рассматривать другие кандидатуры на пост главного тренера сборной Украины.

Напомним, Шевченко объявил о своем уходе из сборной 1 августа. УАФ сразу рассматривала Реброва как главную кандидатуру, потому отказала Маркевичу, из-за чего тот обиделся и покинул работу в Комитете национальных сборных. Еще одним кандидатом в случае неудачи с Ребровым является Алексей Михайличенко.

1 и 4 сентября национальная сборная Украины сыграет матчи квалификации на ЧМ-2022 против Казахстана и Франции. Имя нового руководителя команды УАФ обещала объявить 9 августа, но впоследствии перенесла решение на 12 августа.