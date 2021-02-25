Донецький Шахтар продовжить весняний єврокубковий шлях.

Ліга Європи, 1/16 фіналу, матч-відповідь

Шахтар – Маккабі – 1:0

Гол: Мораєс, 67 (пен.)

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Матч розпочався доволі активно. Шахтар просив пенальті вже на 4-й хвилині, але арбітр зустрічі прийняв рішення на користь гостей. Перші 20 хвилин Шахтар багато атакував, а згодом збавив обороти. Ізраїльтяни заробили декілька небезпечних стандартів, але Трубін впевнено зіграв на лінії та видав кілька фантастичних сейвів.

Старт другого тайму теж пройшов за сценарієм Маккабі, але фортуна сьогодні була явно за "гірників". Нелогічний пенальті та реалізація Мораєса вирішили долю зустрічі, але в подальшому донеччанам варто показувати зовсім інший футбол.

Кінцівка зустрічі була звичайним дограванням у виконанні обох команд. Шахтар отримав путівку в 1/8 фіналу Ліги Європи, а Маккабі працюватиме над реалізацією.