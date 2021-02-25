Донецкий Шахтер продолжит весенний еврокубковый путь.

Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч

Шахтер – Маккаби – 1:0

Гол: Мораес, 67 (пен.)

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Матч начался довольно активно. Шахтер просил пенальти уже на 4-й минуте, но арбитр встречи принял решение в пользу гостей. Первые 20 минут Шахтер много атаковал, а затем сбавил обороты. Израильтяне заработали несколько опасных стандартов, но Трубин уверенно сыграл на линии и выдал несколько фантастических сейвов.

Старт второго тайма тоже прошел по сценарию Маккаби, но фортуна сегодня была явно за "горняков". Нелогичный пенальти и реализация Мораеса решили судьбу встречи, но в дальнейшем дончанам стоит показывать совсем другой футбол.

Концовка встречи была обычным доигрыванием в исполнении обеих команд. Шахтер получил путевку в 1/8 финала Лиги Европы, а Маккаби будет работать над реализацией.