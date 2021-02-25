Шахтер снова обыграл Маккаби и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Донецкий Шахтер продолжит весенний еврокубковый путь.
Источник:24 канал
Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
Шахтер – Маккаби – 1:0
Гол: Мораес, 67 (пен.)
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Матч начался довольно активно. Шахтер просил пенальти уже на 4-й минуте, но арбитр встречи принял решение в пользу гостей. Первые 20 минут Шахтер много атаковал, а затем сбавил обороты. Израильтяне заработали несколько опасных стандартов, но Трубин уверенно сыграл на линии и выдал несколько фантастических сейвов.
Старт второго тайма тоже прошел по сценарию Маккаби, но фортуна сегодня была явно за "горняков". Нелогичный пенальти и реализация Мораеса решили судьбу встречи, но в дальнейшем дончанам стоит показывать совсем другой футбол.
Концовка встречи была обычным доигрыванием в исполнении обеих команд. Шахтер получил путевку в 1/8 финала Лиги Европы, а Маккаби будет работать над реализацией.
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