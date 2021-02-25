Ван Дейк повернувся на поле: чого чекати збірній України
Нідерландський захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розпочав тренування на футбольному полі. Футболіст відновлюється після травми коліна, через яку йому робили операцію.
Джерело:Твіттер Ліверпуля
Захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк розпочав новий етап відновлення після розриву хрестоподібних зв'язок коліна. Футболіст отримав травму ще у жовтні.
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Наразі 29-річний нідерландець тренується окремо, але вже на футбольному полі. Зараз його реабілітація включає роботу з м'ячем.
Клубні медики повідомляють, що до кінця поточного сезону Вірджил навряд чи зможе повноцінно відновитися, то ж чи допоможе він національній команді на Євро-2020, у груповому етапі якого Нідерланди зіграють з Україною – наразі під запитанням. Нагадаємо, що Євро-2020 розпочнеться 11 червня.
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