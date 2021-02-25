Нідерландський захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк розпочав тренування на футбольному полі. Футболіст відновлюється після травми коліна, через яку йому робили операцію.

Захисник Ліверпуля та збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк розпочав новий етап відновлення після розриву хрестоподібних зв'язок коліна. Футболіст отримав травму ще у жовтні.

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Наразі 29-річний нідерландець тренується окремо, але вже на футбольному полі. Зараз його реабілітація включає роботу з м'ячем.

Клубні медики повідомляють, що до кінця поточного сезону Вірджил навряд чи зможе повноцінно відновитися, то ж чи допоможе він національній команді на Євро-2020, у груповому етапі якого Нідерланди зіграють з Україною – наразі під запитанням. Нагадаємо, що Євро-2020 розпочнеться 11 червня.