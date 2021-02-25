Український голкіпер Андрій Лунін та його одноклубники отримали від партнера клубу подарунки до кінця сезону.

Гравці мадридського Реала завдяки співпраці клубу з компанією Audi отримали у користування нові автомобілі. Футболісти будуть їздити на цих машинах до кінця поточного сезону.

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Український голкіпер Андрій Лунін керуватиме Audi Q7 50 TDI, яка коштує близько 80 тисяч євро.

Власником найдешевшої автівки став французький форвард Карім Бензема. Його новий "залізний кінь" коштує 52 тисячі євро.

Найдорожчу машину отримав Федеріко Вальверде – Audi RS Q8 за 160 тисяч євро.