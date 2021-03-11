Донецький Шахтар не захотів прощатися з молодим голкіпером Анатолієм Трубіном.

Асистент директора по футболу Шахтаря Карло Ніколіні розповів про інтерес європейських команд до голкіпера "гірників" Анатолія Трубіна.

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"Чи здивувався б я, якби на Трубіна націлився Мілан? Зовсім ні, оскільки по Анатолію ми вже отримали пропозиції і не лише від італійських команд.

Дві з них надійшло від італійських клубів, але це не був Мілан. Ми їх відхилили, тому що пропонували навіть не половину того, скільки може коштувати Трубін, як ми думаємо.

Трубіна можна оцінити, враховуючи, що це дуже молодий воротар з досвідом гри у Лізі чемпіонів і Лізі Європи, який виступає на високому рівні у чемпіонаті, а також він гравець збірної", – вважає Ніколіні.

Нагадаємо, 19-річний Трубін є вихованцем "гірників", а в цьому сезоні йому вдалось витіснити Андрія Пятова з основного складу. Портал Transfermarkt оцінює голкіпера у 7 мільйонів євро.