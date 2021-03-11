Донецкий Шахтер не захотел прощаться с молодым голкипером Анатолием Трубиным.

Ассистент директора по футболу Шахтера Карло Николини рассказал об интересе европейских команд к голкиперу "горняков" Анатолию Трубину.

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"Удивился бы ли я, если бы на Трубина нацелился Милан? Вовсе нет, поскольку по Анатолию мы уже получили предложения и не только от итальянских команд.

Два из них поступило от итальянских клубов, но это не был Милан. Мы их отклонили, потому что предлагали даже не половину того, сколько может стоить Трубин, как мы думаем.

Трубина можно оценить, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы, который выступает на высоком уровне в чемпионате, а также он игрок сборной", – считает Николини.

Напомним, 19-летний Трубин является воспитанником "горняков", а в этом сезоне ему удалось вытеснить Андрея Пятова из основного состава. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 7 миллионов евро.