Степаненко перепросив за слова про Коваленка та "жахливі тренування Гасперіні"
Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко пояснив своє висловлювання про адаптацію Віктора Коваленка, яке стрімко розлетілося мережею.
Джерело:Інстаграм Тараса Степаненка
Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко перепросив за висловлювання щодо адаптації Віктора Коваленка в Аталанті.
До теми Коваленко поскаржився Степаненку на тренування Аталанти
Нещодавно футболіст в інтерв'ю італійському виданню заявив: "Коваленко мені сказав, що тренування Гасперіні жахливі". Своє неоднозначне висловлювання Тарас вирішив пояснити, адже воно стрімко розлетілося мережею та може нашкодити Віктору Коваленку.
Хочу попросити вибачення за непорозуміння в інтерв'ю для Corriere dello Sport. Я сказав, що тренування в Аталанті дуже складні, і Віктору потрібен час, щоб адаптуватися до них, – сказав Степаненко.
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