Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко пояснив своє висловлювання про адаптацію Віктора Коваленка, яке стрімко розлетілося мережею.

Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко перепросив за висловлювання щодо адаптації Віктора Коваленка в Аталанті.

До теми Коваленко поскаржився Степаненку на тренування Аталанти

Нещодавно футболіст в інтерв'ю італійському виданню заявив: "Коваленко мені сказав, що тренування Гасперіні жахливі". Своє неоднозначне висловлювання Тарас вирішив пояснити, адже воно стрімко розлетілося мережею та може нашкодити Віктору Коваленку.

Хочу попросити вибачення за непорозуміння в інтерв'ю для Corriere dello Sport. Я сказав, що тренування в Аталанті дуже складні, і Віктору потрібен час, щоб адаптуватися до них, – сказав Степаненко.