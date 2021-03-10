У гості до Манчестер Сіті приїхав Саутгемптон, який входить до переліку команд, що найбільше пропускають в АПЛ. Український збірник Олександр Зінченко відіграв 81 хвилину і загалом провів якісний поєдинок.

Джерело: 24 канал

Лідер АПЛ швидко повів у рахунку. Зінченко отримав діагональ з глибини і відпасував на Філа Фодена. З ударом молодого англійця воротар впорався, та першим на добиванні виявився Кевін де Брюйне.

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Щоправда, незабаром рефері призначив пенальті у ворота Манчестер Сіті після фолу Емеріка Ляпорта. Удар з позначки реалізував Джеймс Ворд-Праус. Проте наприкінці тайму господарі забили ще двічі. Спочатку пресинг Зінченка допоміг Сіті заволодіти м'ячем – відмінно в кінцівці епізоду відіграв Ріяд Марез. А в компенсований час до першої половини Ілкай Гюндоган добив м'яч у ворота після пострілу Мареза у штангу.

Веселий футбол продовжився у другому таймі. Марез та де Брюйне оформили дублі, а між цим помилкою оборони Сіті (Зінченко програв верхову боротьбу на фланзі і, як і партнери, виглядав пасивно) скористався Че Адамс.

Портал WhoScored оцінив українця п'ятою оцінкою у команді – 7,48. Після 29 зіграних матчів у команди Хосепа Гвардіоли 68 очок і впевнено лідирують.

Чемпіонат Англії, 33 тур

Манчестер Сіті – Саутгемптон 5:2

Голи: Де Брюйне, 15, 59, Марез, 40, 55, Гюндоган, 45 – Ворд-Праус (пен.), 25, Адамс, 56.