Шахов знову заробив червону – АЕК та Волос розписали бойову нічию з трьома вилученнями
Наприкінці листопада українець вже передчасно покидав поле – у матчі із Зорею Євген Шахов також побачив перед собою червону картку.
АЕК приймав вдома Волос – у старті афінської команди вийшов Дмитро Чигринський. Вже на 3-й хвилині Муамер Танковіч прямим ударом з кутового відкрив рахунок. Однак ще до перерви гості забили двічі. Спочатку Чигринський, який провів весь матч, невдало вибив м'яч після прострілу з лівого флангу – першим на підборі виявився аргентинець Франко Феррарі. А згодом Амр Варда вивів свою команду вперед завдяки точному удару головою.
Читайте також Мехелен переміг одного з лідерів – Швед повернувся після тривалої паузи
Одразу по перерві на поле вийшов Євген Шахов. На 70-й хвилині хаосом у штрафному майданчику скористався Карім Ансаріфард і переправив снаряд у ціль. Більше команди голів не забивали, зате організували три вилучення.
Спочатку Пауліньо запам'ятався неспортивною поведінкою і залишив поле. Пізніше провідний грецький суддя Тасос Сідіропулос вилучив гравця Волоса за фол останньої надії. А під завісу зустрічі Шахов піддався на провокації Варди, вдарив єгиптянина по кучерях і також отримав червону картку.
Після 13-ти турів АЕК йде на четвертій сходинці з 24 очками. Лідирує у грецькій Суперлізі Олімпіакос, у якого 32 пункти. Наступну гру АЕК проведе вже після нового року. Суперником команди Чигринського і Шахова буде якраз Олімпіакос.
Вилучення Євгена Шахова (на 07:00)
Чемпіонат Греції, 13-й тур
АЕК – Волос – 2:2
Голи: Танковіч, 3, Ансаріфард, 70 – Феррарі, 16, Варда, 34
Вилучення: Паулінью, 74 (АЕК, друга жовта картка), Шахов, 88 (червона картка) – Коломбо, 83 (Волос, червона картка).
Поділитися новиною
-
Шахов знову заробив червону – АЕК та Волос розписали бойову нічию з трьома вилученнями22 грудня 2020 , 00:16
-
"Забуті імена". Забивав Барселоні, виграв 6 чемпіонств з Динамо, переживає життєву кризу16 грудня 2020 , 14:00
-
Ярмоленко не переїхав в Англію, щоб Динамо могло заробити16 грудня 2020 , 12:10