Екс-гравець збірної України Мар'ян Швед востаннє виходив у складі Мехелена 17 жовтня.

Українець з'явився на полі на заключні 11 хвилин. На той момент його Мехелен вигравав у Левена 2:1. Поєдинок так і завершився.

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Для вихованця Карпат цей матч став лише четвертим у футболці Мехелена. Команда, яка орендувала Шведа у Селтіка, йде на 16-й сходинці Ліги Жупіле і має в активі 17 очок. Левен посідає четверту сходинку з 29 очками.

Чемпіонат Бельгії, 17-й тур

Левен – Мехелен – 1:2

Голи: Анрі, 61 – Мрабті, 27, Хуберт, 30 (автогол)