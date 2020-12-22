В конце ноября украинец уже преждевременно покидал поле – в матче с Зарей Евгений Шахов также увидел перед собой красную карточку.

АЕК принимал дома Волос – в старте афинской команды вышел Дмитрий Чигринский. Уже на 3-й минуте Муамер Танкович прямым ударом с углового открыл счет. Однако еще до перерыва гости забили дважды. Сначала Чигринский, который провел весь матч, неудачно выбил мяч после прострела с левого фланга – первым на подборе оказался аргентинец Франко Феррари. А потом Амр Варда вывел свою команду вперед благодаря точному удару головой.

Читайте также Мехелен победил одного из лидеров – Швед вернулся после длительной паузы

Сразу после перерыва на поле вышел Евгений Шахов. На 70-й минуте хаосом в штрафной воспользовался Карим Ансарифард и переправил снаряд в цель. Больше команды голов не забивали, зато организовали три удаления.

Сначала Паулиньо запомнился неспортивным поведением и покинул поле. Позже ведущий греческий судья Тасос Сидиропулос удалил игрока Волоса за фол последней надежды. А под занавес встречи Шахов поддался на провокации Варды, ударил египтянина по кудрях и также получил красную карточку.

После 13-ти туров АЕК идет на четвертом месте с 24 очками. Лидирует в греческой Суперлиге Олимпиакос, у которого 32 пункта. Следующую игру АЕК проведет уже после нового года. Соперником команды Чигринского и Шахова будет как раз Олимпиакос.

Удаление Евгения Шахова (на 07:00)

Чемпионат Греции, 13-й тур

АЕК – Волос – 2:2

Голы: Танкович, 3, Ансарифард, 70 – Феррари, 16, Варда, 34

Удаления: Паулиньо, 74 (АЕК, вторая желтая карточка), Шахов, 88 (красная карточка) – Коломбо, 83 (Волос, красная карточка).