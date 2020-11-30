Півзахиснику грецького АЕКа та збірної України Євгену Шахову сьогодні виповнилося тридцять.

Сьогодні українському хавбек Євгену Шахову виповнюється тридцять років.

АЕК здобуває виїзну перемогу – Шахов переконливо виправляється після провалу в єврокубках

Футболіст був фіналістом Ліги Європи у складі Дніпра, також грав за київський Арсенал, ПАОК, Лечче, а зараз захищає кольори АЕКа разом з Дмитром Чигринським.

У футболці національної команди Шахов зіграв 7 матчів та відзначився забитим голом.