Полузащитнику греческого АЕКа и сборной Украины Евгению Шахову сегодня исполнилось тридцать.

Сегодня украинскому хавбеку Евгениию Шахову исполняется тридцать лет.

АЕК одерживает выездную победу – Шахов убедительно исправляется после провала в еврокубках

Футболист был финалистом Лиги Европы в составе Днепра, также играл за киевский Арсенал, ПАОК, Лечче, а сейчас защищает цвета АЕКа вместе с Дмитрием Чигринским.

В футболке национальной команды Шахов сыграл 7 матчей и отметился забитым голом.