Шахов празднует юбилей
Полузащитнику греческого АЕКа и сборной Украины Евгению Шахову сегодня исполнилось тридцать.
Сегодня украинскому хавбеку Евгениию Шахову исполняется тридцать лет.
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Футболист был финалистом Лиги Европы в составе Днепра, также играл за киевский Арсенал, ПАОК, Лечче, а сейчас защищает цвета АЕКа вместе с Дмитрием Чигринским.
В футболке национальной команды Шахов сыграл 7 матчей и отметился забитым голом.
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