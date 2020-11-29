Гравець збірної України відіграв весь матч за афінську команду, яка здобула непрості три очки у матчі з Астерас Тріполіс (2:1). Шахов записав до активу передгольову і гольову передачі.

Після невдачі у четвер в протистоянні із Зорею (0:3) у Лізі Європи АЕК переміг у чемпіонаті Греції. Афінська команда обіграла на виїзді Астерас Тріполіс.

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На 13-й хвилині Євген Шахов, який на тижні отримав червону картку в дуелі із Зорею, виконав класну навісну передачу з правого флангу – Муамер Танковіч головою скинув м'яч на Марко Лівайю, який відкрив рахунок. Під завісу першого тайму господарі відігралися – Дмитро Чигринський програв верхову боротьбу супернику, а той відправив снаряд у ціль.

Та все ж останнє слово було за АЕКом. На 58-й хвилині Шахов швидко зорієнтувався у ситуації і в дотик відпасував на іранця Каріма Ансаріфарда, який приніс перемогу своїй команді.

епізод на 06:55

АЕК посідає третю сходинку у грецькому чемпіонаті з 19 очками. У лідера Олімпіакоса – 22 пункти. У четвер, 3 грудня, команда Шахова і Чигринського зіграє з португальською Брагою у 5-му турі Ліги Європи.