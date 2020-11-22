Грецький АЕК Євгена Шахова впевнено переміг вдома "Ларісу" з рахунком 4:1. Гравець збірної України провів на полі 81 хвилину.

Євген Шахов повернувся на поле після того, як 6 листопада здав позитивний тест на COVID-19. Українець вийшов у стартовому складі грецького АЕКа і допоміг своїй команді здолати "Ларісу" (4:1). Інший українець Дмитро Чигринський не потрапив до заявки.

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Шахов не брав участі в гольових атаках, однак провів на полі майже весь матч. Футболіст збірної України був замінений на 81-й хвилині за рахунку 3:1. Перемога зміцнила позиції афінського клубу. У семи турах АЕК набрав 16 очок і відстає від "Олімпіакоса" на три пункти.

Варто зауважити, що вже у четвер, 26 листопада, АЕК прийматиме луганську "Зорю" в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи. Початок гри о 19:55.

