Греческий АЕК Евгения Шахова уверенно победил дома "Ларису" со счетом 4:1. Игрок сборной Украины провел на поле 81 минуту.

Евгений Шахов вернулся на поле после того, как 6 ноября сдал положительный тест на COVID-19. Украинец вышел в стартовом составе греческого АЕКа и помог своей команде одолеть "Ларису" (4:1). Другой украинец Дмитрий Чигринский не попал в заявку.

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Шахов не участвовал в голевых атаках, однако провел на поле почти весь матч. Футболист сборной Украины был заменен на 81-й минуте при счете 3:1. Победа укрепила позиции афинского клуба. В семи турах АЕК набрал 16 очков и отстает от "Олимпиакоса" на три пункта.

Стоит заметить, что уже в четверг, 26 ноября, АЕК примет луганскую "Зарю" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Начало игры в 19:55.