Кар'єра захисника Динамо та збірної України Артема Шабанова у Легії розпочалася більш ніж вдало.

У матчі 19 туру чемпіонату Польщі Гурнік приймав лідера першості Легію. Українець Артем Шабанов вийшов у стартовому складі гостей, а Назарій Русин не потрапив у заявку на матч.

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Капустка відкрив рахунок вже на 4-й хвилині, проте Легія пропустила ще до перерви. На щастя, наприкінці матчу Легії таки вдалося вирвати перемогу. Відзначимо, що за мить до вирішального гола гості могли пропустити, але блискуче зіграв Шабанов. Окрім того, саме українець претендує на звання найкращого гравця матчу.

Легія має в активі 39 очок та очолює турнірну таблицю чемпіонату Польщі.

Польща, 19 тур

Гурнік – Легія – 1:2

Голи: Хіменес, 45+2 – Капустка, 4, Костож, 82